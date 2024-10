„Hatten keine Wahl“: Nobel-Italiener im Reichenviertel schließt

Aus und vorbei! Die „Osteria da Francesco“ an der Milchstraße (Rotherbaum) galt für viele Gäste als der beste Italiener der Stadt. Nun hat der Edelgastronom unerwartet dicht gemacht.

Verkündet wurde die traurige Nachricht am Montag auf Instagram:„Liebe Gäste, zum heutigen Tag schließen wir die ,Osteria da Francesco‘ dauerhaft. Wir danken für die jahrelange Treue und viele gemeinsame Momente“, war dort zu lesen. Wenige Stunden später war die Website des Edel-Lokals bereits offline.

Die „Osteria da Francesco“: Dolce Vita an Hamburgs Alster

Seit März 2015 verwöhnten Namens- und Gastgeber Francesco Delvecchio sowie Chefkoch Jochen Kempf ihre Gäste mit exquisiten mediterranen Kompositionen. Von hausgemachter Pasta bis hin zu Tiramisu: Die „Osteria da Francesco“ galt als fester Bestandteil der Hamburger Gastro-Szene und war ein beliebter Treffpunkt für anspruchsvolle Gäste. Vor der Eröffnung wirkten Delvecchio und Kempf in der legendären „Osteria Due“ in der Badestraße (Rotherbaum), die 2014 abgerissen wurde.

Erst 2022 wurde das Restaurant umfassend renoviert, doch nun ist Schluss. Aber warum? Auf Nachfrage der MOPO ist von Personalmangel die Rede, der dem Lokal „keine andere Wahl“ gelassen hätte.

Auch in den sozialen Medien zeigen sich viele Gäste enttäuscht und bedauern den Verlust. „Das war unser Lieblings-Italiener, wo sollen wir jetzt hin?“, schreibt ein langjähriger Besucher auf Facebook. Was nun aus den Räumlichkeiten in der begehrten Lage in Pöseldorf wird, ist noch unklar. (the)