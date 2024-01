Gastro-Krise: Überraschendes Aus für beliebtes Restaurant mitten in Hamburg

Einst gehörte es zu den Top-Adressen für Feinschmecker in Hamburg: Das Restaurant „Vlet“. Nachdem das Lokal in der Speicherstadt im Juli vergangenen Jahres überraschend geschlossen wurde, wurde jetzt auch das Aus für das verbliebene „Vlet Kitchen & Bar“ am Jungfernstieg verkündet.

„Liebe Gäste, Freund:innen und Partner:innen, nach langen Überlegungen ist es nun entschieden: Wir schließen schweren Herzens unser Restaurant zum 31. Januar 2024“, heißt es in einer auf Instagram veröffentlichten Mitteilung der Besitzer.

Wie schon im vergangenen Jahr haben offenbar wirtschaftliche Gründe zu der Entscheidung geführt, das Restaurant zum Ende des Monats zu schließen. „Schweren Herzens und nach sehr langer Überlegung haben wir uns aus Gründen der Wirtschaftlichkeit für diesen Schritt entschieden“, hatte Inhaber und Geschäftsführer Hans-Christoph Klaiber damals erklärt.

Nun bedankte er sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren jahrelange Einsatz. „Einen ganz besonderen Dank gilt vor allem unserem Restaurantleiter Dominik Schneider, unserem Küchenchef Daniel Obst und ihren Teams, die uns jeden Tag aufs Neue unvergessliche, kulinarische Momente beschert haben“, so der Wortlaut des Instagram-Beitrags.

Zahlreiche Menschen reagierten enttäuscht. „Ihr werdet fehlen“, schreibt ein User. „Sehr schade, wollten im Sommerurlaub wieder vorbei schauen“, teilt eine ehemalige Kundin mit. Und ein weiterer Kunde wünscht: „Oh wie schade. Haben uns immer sehr wohl bei euch gefühlt. Für euch alles Gute für die Zukunft.“