S-Bahn-Chaos in Hamburg: Ganze Innenstadt dicht

Als hätte die Feuerwehr mit dem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Schanze nicht genug zu tun: Wenig später gab es auch noch einen zweiten Schreck mitten in der City – und prompt wurde weiteres Chaos ausgelöst. Bei den Hamburger S-Bahnen im Innenstadt-Bereich ging nichts mehr.

Kein Zugbetrieb zwischen Altona und Hauptbahnhof, twitterte die „S-Bahn Hamburg” am frühen Montagabend. Die Linien S1, S3 und S21 waren betroffen. Als Grund wurde ein Feuerwehreinsatz am Jungfernstieg angegeben. Da die Bahnen nicht weiterfuhren, waren die Gleise in Altona überfüllt.

Laut einer Durchsage in einer S-Bahn soll ein Brand im City-Tunnel ausgebrochen sein. Die Feuerwehr bestätigte der MOPO den Einsatz, sprach aber lediglich von einer leichten Rauchentwicklung. Elektrische Kabel seien nicht betroffen. Der Einsatz war kurze Zeit später bereits beendet. Mittlerweile fahren die Züge wieder durch den Tunnel.

In der Innenstadt gibt es aktuell Sperrungen in der Schanze, weil hier ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde und entschärft werden muss. Die Bartelsstraße, die Susannenstraße sowie weitere umliegende Straßen sind gesperrt – es kommt zu starken Behinderungen im Auto- und Busverkehr. Außerdem fahren keine Bahnen über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße. Die Linien S11, S21, S2 und S31 fahren über Jungfernstieg und Landungsbrücken. (ncd)