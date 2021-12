Am Donnerstag starten die Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige in Hamburg: Der Senat hat bekannt geben, dass das Buchungstool für das eigens dafür eingerichtete Impfzentrum in der Neustadt nun online verfügbar ist. Hier lesen Sie, wo Sie einen Termin vereinbaren können.

Zwar sind Kinderarztpraxen nach Angaben der Stadt die erste Anlaufstelle für die Impfungen. Doch auch in dem speziellen Kinderimpfzentrum der Stadt wird Fünf- bis Elfjährigen die schützende Spritze gegen das Virus verabreicht. Die Termine werden über ein separates Buchungstool vergeben, das nun freigeschaltet wurde. Den Link dafür finden Sie hier.

Kinderimpfungen in Hamburg: Termine sind online

Das Impfzentrum öffnet am kommenden Donnerstag. Geimpft wird in dem Zentrum in der Pasmannstraße 1 jeweils dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonnstags zwischen 10 und 17 Uhr – jedoch ausschließlich mit Terminvergabe.

Für die Krankenhäuser, in denen ebenfalls Kinder geimpft werden, können Termine hier online gebucht werden. Ab Donnerstag sind die Kinderimpfungen zunächst in der Asklepios Klinik Nord und im Kinder UKE möglich.

In den kommenden Wochen sollen weitere Kliniken dazukommen. Die neuen Termine werden laufend in das Buchungsportal eingestellt. (ncd)