Der Kinderimpfstoff von Biontech kommt am Mittwoch in Hamburg an, ab Donnerstag sollen die Impfungen starten. Wie viele Dosen werden geliefert und wo können Eltern jetzt einen Termin vereinbaren? So läuft der Corona-Piks für Fünf- bis Elfjährige in der Hansestadt.

Die Ständige Impfkommission hat die Corona-Impfung nun auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfohlen, wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben oder bei Menschen leben, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Aber auch bei gesunden Kindern dieses Alters hat sich die Stiko für die Möglichkeit einer Impfung ausgesprochen.

Kinderimpfung in Hamburg: Kinderärzte erste Anlaufstelle

In Hamburg gehen die Kinderimpfungen am Donnerstag los. Die Stadt konnte rund 30.000 Impfdosen des Kinderimpfstoffs von Biontech für die städtischen Angebote bestellen, so eine Sprecherin zur MOPO. Sie werden am Mittwoch erwartet. Ob es dieses Jahr noch weitere Lieferungen geben werde, sei derzeit noch unklar. Arztpraxen bestellen den Impfstoff über die Apotheken.

Um ihre Kinder impfen lassen zu können, müssen Eltern feste Termine vereinbaren. Hauptanlaufstelle sind die Kinderärzte. Rund 50 von 200 Kinderärzten in Hamburg haben laut Angaben der Stadt angekündigt, Impfungen anzubieten. Eine Übersicht über die teilnehmenden Praxen gibt es allerdings nicht und ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV) auch nicht geplant. Eltern müssen sich daher direkt bei ihrer Kinderarztpraxis informieren, ob dort geimpft wird.

Ist das nicht der Fall, kann es sich für Eltern auch lohnen, beim eigenen Haus- oder einem Facharzt nachzufragen. Der KV Hamburg zufolge ist davon auszugehen, dass auch sie Kinder impfen werden.

Impfzentrum für Kinder: Terminvergabe startet am Dienstag

Wer keinen Kinderarzt hat oder findet, kann auch bei dem städtischen, spezialisierten Kinder-Impfzentrum nahe des Michels einen Termin vereinbaren. Es soll am Donnerstag in der Pasmannstraße 1 in der Neustadt eröffnen.

Geimpft wird dann jeweils dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die Termine können ab Dienstag, den 14. Dezember gemacht werden – dann geht hierfür ein gesondertes Buchungstool der KV online. Wo es gefunden werden kann, will die Gesundheitsbehörde am Dienstag bekanntgeben.

Kinderimpfungen: Auch Hamburger Kliniken machen mit

Zudem können Kinder in Kliniken geimpft werden. In der Asklepios Klinik Nord und im Kinder UKE ist das ebenfalls ab diesem Donnerstag möglich. Andere Standorte sollen später einsteigen, etwa das Altonaer Kinderkrankenhaus, die Helios Mariahilf Klinik Harburg oder das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift.

Die Impftermine in den Krankenhäusern können hier gemacht werden. Gemäß der Stiko-Empfehlung werden sie priorisiert an Kinder mit Vorerkrankungen vergeben, doch auch alle anderen können nach Angaben der Stadt einen Termin bekommen. Die beiden benötigten Impfungen werden in einem Abstand von drei bis sechs Wochen verabreicht.