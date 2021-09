Die Entscheidung ist gefallen: Hamburg hat am Donnerstag gemeinsam mit Bremen und Stade den entscheidenden Zuschlag vom Bund für ein neues Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) für die Luft- und Schifffahrt bekommen. Das Zentrum soll sich auf Wasserstofftechnologie spezialisieren.

Wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) bekanntgab, sind die drei Standorte in Norddeutschland im Rahmen eines Wettbewerbs neben Konzepten aus Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen endgültig zur Förderung ausgewählt worden. „Mit der heutigen Entscheidung gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, Deutschland zum ‚Wasserstoffland‘ zu machen“, sagte Scheuer. Bis Ende 2024 fördert der Bund das Projekt im Norden mit 70 Millionen Euro.

Hamburg bekommt neues Technologiezentrum

Bis Ende Januar 2021 waren bundesweit 15 Konzepte eingereicht worden. Das Projekt aus Hamburg, Stade und Bremen zählte zu den überzeugendsten. „Hamburg ist die Mobilitätsmetropole im Norden – als weltweit drittgrößter Standort der zivilen Luftfahrt, als Hafenstadt und Drehscheibe des internationalen Güterverkehrs, als zentraler Eisenbahn-Knotenpunkt in Europa“, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. „Wir wollen zeigen, wie der Umstieg auf nachhaltige Energieträger gelingt.“

Das Wasserstoffzentrum will seinen Fokus aber nicht auf die Forschung legen, sondern anwendungsorientiert arbeiten. Es richtet sich dabei insbesondere an Start-Ups und mittelständische Unternehmen. An den neuen Standorten im Norden sollen vor allem Brennstoffzellensysteme entwickelt, aber auch grüner Wasserstoff aufbereitet und gelagert oder Antriebe hybridisiert werden. Das ITZ wird Teil des Netzwerks des „Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft“. (mhö/dpa)