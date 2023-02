Für Hunde und Menschen gefährlich: See in Hamburg gesperrt!

Der Allermöher See ist „bis auf Weiteres gesperrt“, wie das Bezirksamt Bergedorf am Mittwoch mitteilte. Grund dafür sei ein Algenbefall, der das Wasser mit toxischen Stoffen belastet. Das Bezirksamt bittet darum „keine Hunde mehr ins Wasser zu lassen oder gar davon trinken zu lassen.“ Auch für Menschen sei das Wasser jetzt gefährlich.

Der Allermöher See ist von Blaualgen befallen. Die sogenannte Burgunderblutalge (Planktothrix rubescens) färbt aktuell in den Marschlanden das Seewasser rötlich und produziert giftige Stoffe. Bei Mensch und Tier können die Toxine in großen Mengen körperliche Reaktionen hervorrufen. Das Bezirksamt Bergedorf warnt vor „Durchfall, Erbrechen oder gar Leberschäden“.

„Allermöher See bis auf Weiteres gesperrt“

Ab sofort „bleibt der Allermöher See bis auf Weiteres gesperrt“, teilte Lennart Hellmessen, Sprecher des Bezirksamts Bergedorf am Mittwoch mit. Derzeit laufe noch eine Toxin-Analyse, die genauere Infos zum Befall der Algen liefern soll. Solange gelte die eindringliche Bitte des Bezirksamtes, „keine Hunde mehr ins Wasser zu lassen oder gar davon trinken zu lassen“.

Schilder am See sollen Passanten vor der Algenbelastung warnen. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ließe sich nach aktuellem Stand noch nicht sagen. (lbo)