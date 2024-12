Für 40 Millionen: Finanzbehörde lässt neues Ausbildungszentrum bauen

Die „Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht“ (NoA) bekommt ein neues Gebäude an der Rennbahnstraße in Horn. Der bisherige Standort am Hammer Steindamm sei stark sanierungsbedürftig und werde den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht, heißt es in einer Mitteilung. Für das Neubauprojekt werden 40 Millionen Euro veranschlagt.

„Die neue NoA wird ein zukunftsweisendes Projekt in vielerlei Hinsicht“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) über das neue Gebäude. „Zum einen werden die Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung hier ganz neue Räume zum Lernen nutzen können. Moderne Lehrsaaltechnik, offene Gruppenräume, digital ausgestattete Bibliothek und ein 24/7 zugängliches Selbstlernzentrum schaffen beste Voraussetzungen für abwechslungsreiche und innovative Lehre.“

Neubau an der Rennbahnstraße: Das ist die NoA

Die NoA bildet Mitarbeiter für die Hamburger Steuerverwaltung, also Finanzwirte, aus und weiter. Derzeit sind 625 in Aus- und etwa 3500 in Weiterbildung, dazu kommen 40 hauptamtliche Mitarbeiter und 200 nebenamtliche Dozenten.

Das neue Gebäude an der Rennbahnstraße soll neben den vielfältigen Funktionsweisen auch im Aufbau sehr modern sein: Die Finanzbehörde spricht von nachhaltiger Holz-Hybridbauweise und soll „Vorbild sein für mehr Standardisierung und Modularisierung im Hamburger Hochschulbau“. Das ganze soll 40 Millionen Euro kosten.

Baubeginn sei im Herbst 2026, die Fertigstellung ist für Herbst 2028 geplant. (prei)