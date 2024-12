An Heiligabend stundenlang in der Küche stehen? Bitte nicht! Viele Hamburger Restaurants bieten zu den Weihnachtstagen vorgegarte Gerichte und Menüs zum Abholen an oder verschicken sie sogar. Sie werden zu Hause nur noch schnell nach Anleitung erwärmt oder fertig gekocht – und machen ordentlich was her. Die MOPO stellt 16 Angebote vor: mit knuspriger Gans und Ente, mit Fisch, Rind und veganem Braten – auch last minute!