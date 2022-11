„Hier stimmt alles“: Das ist Hamburgs bester Metzger

Schinken, Mettwurst, Steaks: Wo schmecken Wurst und Fleisch in Hamburg am besten? Und wo steht das Tierwohl im Vordergrund? Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat die besten Metzger Deutschlands gekürt. Der beste in Hamburg ist in Eimsbüttel, so die Experten.

Die 500 besten Metzger Deutschlands präsentiert das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ in seiner aktuellen Ausgabe. Für das Ranking sind die Mitarbeiter mehr als 1000 Kilometer quer durch Deutschland gefahren. Neben der Qualität von Wurst, Schinken und Steaks und der Herkunft der Schlachttiere haben sie auch die Einrichtung im Geschäft, die Freundlichkeit und die Kompetenz des Personals in ihre Bewertung einbezogen. „Ein guter Metzger muss heute genau angeben können, woher er die Tiere bezieht – am besten aus engster Nachbarschaft, um den Stress für Schweine und Rinder auf dem Weg zum Schlachthof so gering wie möglich zu halten“, so „Der Feinschmecker“.

Bester Metzger in Hamburg ist „Fricke“

In jedem Bundesland hat das Magazin einen Landessieger gekürt. In Hamburg ist die Biofleischerei „Fricke“ an der Osterstraße (Eimsbüttel) der Gewinner. „Bei ,Fricke‘ stimmt alles, von der Auswahl der gesunden Tiere aus Bio-Aufzucht über das hohe handwerkliche Können bei den Wurst- und Schinkensorten bis zur freundlichen Bedienung und netten Atmosphäre im Geschäft. Es wird auch kompetent beraten“, sagt Albert Kersten Wetenkamp, stellvertretender Ressortleiter Wein, Küche & Lebensart bei „Der Feinschmecker“. „Hier wird praktisch noch alles selber gemacht – auch anspruchsvolle Produkte wie Kochschinken oder Grützwurst. Steaks werden auch zeitgemäß trocken gereift.“

„Dass wir gewonnen haben, freut uns sehr. Es ist großartig, dass unsere handwerkliche Leistung so anerkannt wird“, sagt Wolfgang Quell (62), Inhaber der Biofleischerei „Fricke“, zur MOPO. „Wir machen wirklich viele Produkte selbst, wie zum Beispiel die Wiener Würstchen, Bratwürste oder Merguez. Auch hausgemachte Frikadellen haben wir täglich frisch im Angebot.“

Auch der Hamburger Metzger Otto Meinert, der eine Fleischerei an der Elbchaussee (Blankenese) hat, wurde von dem Magazin positiv bewertet: Er hält sogar eigene Rinder-Herden im Umland.