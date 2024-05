Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf – Tausende werden erwartet

Am Freitag wollen europaweit viele Menschen beim Klimastreik anlässlich der Europawahl dabei sein. Auch in Hamburg plant Fridays for Future eine Demo – mit prominenter Unterstützung.

Die Klimabewegung Fridays for Future hat für Freitagnachmittag erneut zu einer großen Demonstration in Hamburg aufgerufen. Die Veranstalter erwarten der Polizei zufolge rund 15.000 Menschen. Die Demo (14 Uhr) ist Teil des europaweiten Klimastreiks anlässlich der Europawahl. Sie startet auf der Glacischaussee und bekommt auch dieses Mal prominente Unterstützung. So wird den Veranstaltern zufolge die Sängerin Lina auftreten.

Fridays for Future: Demo in Hamburg vor Europawahl

Mit der Kundgebung soll vor der Europawahl auf die Dringlichkeit der Klimakrise hingewiesen werden. Fridays for Future fordert einen verbindlichen und europaweiten Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis 2035 und, dass die Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 mehr als verdoppelt werden.

Nur so könne das EU-Klimaziel für 2030 überhaupt eingehalten werden. Fridays for Future macht sich zudem dafür stark, dass – vor allem junge Leute – durch bedachtes Wählen ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck setzen.

Die Klimastreiks in Deutschland sind Teil einer mehrtägigen, europäischen Klima-Protestwelle. Den Angaben zufolge sind Aktionen in mehr als zwölf Ländern geplant. In Deutschland seien 100 Demonstrationen angemeldet.