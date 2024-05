Hier soll die neue, vollautomatische U-Bahn U5 auf die historische Ringlinie U3 treffen: Ganz in der Nähe des Stadtparks werden künftig zwei U-Bahn-Linien halten – und das früher als ursprünglich geplant. Wann geht es los mit den Bauarbeiten, wie wird das neue Haltestellen-Gebäude aussehen und noch wichtiger: Ab wann können Fahrgäste dort umsteigen?

Die Bauarbeiten für die neue U5-Linie, die einmal auf 25 Kilometern Bramfeld im Osten mit Stellingen im Westen verbinden soll, sind bereits in vollem Gange. Am weitesten ist man bis jetzt laut U5-Projektleiter Klaus Uphoff an der Haltestelle City Nord vorangekommen. Das merken vor allem Autofahrer, für die die City Nord inzwischen zu einer wahren Baustellen-Albtraum-Strecke geworden ist. Im Sommer will die Hochbahn dort voraussichtlich mit den ersten Erdaushüben beginnen.

U5: Ab 2033 sollen Fahrgäste am Borgweg einsteigen

Der erste Abschnitt, auf dem die U5 vollständig hin- und herpendeln soll, war ursprünglich an den fünf neuen Haltestellen Bramfeld – Steilshoop – Barmbek Nord – Sengelmannstraße (mit Umstieg zur U1) – City Nord gedacht. Jetzt wird dieser U5-Ost genannte Abschnitt um eine Station bis zur bestehenden U3-Haltestelle Borgweg erweitert – und das früher als gedacht. Dort sollen 2033 die U5-Bahnen halten.

An der U3 Haltestelle Borgweg können Fahrgäste ab 2033 zur Linie U5 wechseln. Hochbahn/Blunck + Morgan An der U3 Haltestelle Borgweg können Fahrgäste ab 2033 zur Linie U5 wechseln.

„Durch die Verknüpfungen zu den Linien U1 und U3 profitieren viele Fahrgäste schon im Jahr 2033 durch stadtweite Verbindungen mit deutlichem Zeitgewinn im Vergleich zu heute“, sagte Hochbahn-Chef Robert Henrich bei der Präsentation am Donnerstag. Er zählte gleich mehrere Beispiele auf. „Fahrgäste von Bramfeld bis nach St. Pauli brauchen heute mit Bus und Bahn um die 40 Minuten. Ab 2033 werden es mit der U5 und dem Umstieg zur U3 nur noch 28 Minuten sein.“ Noch deutlicher werde es bei der Verbindung zwischen Steilshoop und Stephansplatz. „Hier werden es statt 37 nur noch 18 Minuten sein.“

U5-Strecke zwischen City Nord und Borgweg ist 1,3 Kilometer lang

Die Strecke von der U5-Haltestelle City Nord bis zum Borgweg beträgt ungefähr 1,3 Kilometer, sie führt unter dem Stadtpark hindurch und wird unterirdisch im Tunnelvortrieb gebaut. Das neue Haltestellengebäude selbst wird in sogenannter offener Bauweise – also oberirdisch – errichtet. „Mithilfe dieses neuen Gebäudes am Wiesendamm haben auch Menschen von dort aus erstmals die Möglichkeit, direkt zur U-Bahn zu gelangen“, so Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Im Inneren könnte er sich unter anderem zusätzlich einen Supermarkt vorstellen.

So soll die neue U5 Haltestelle Borgweg einmal aussehen. Hochbahn/Blunck + Morgan So soll die neue U5 Haltestelle Borgweg einmal aussehen.

Für den U5-Abschnitt von der City Nord über den Borgweg bis zur Jarrestraße wird die Hochbahn in diesem Sommer die ersten Planungsunterlagen einreichen, der Förderantrag soll dann 2025 folgen, sodass im besten Fall ein Jahr später die Bauarbeiten beginnen können. Für die U5-Ost von Bramfeld bis zur City Nord hat der Bund bereits eine Förderung von 1,3 Milliarden Euro zugesagt – unklar ist noch, ob das auch bei den nächsten Abschnitten der Fall ist. Tjarks zeigt sich jedenfalls optimistisch.