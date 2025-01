Nach Migrationsantrag: Fridays for Future ruft zu Großdemo in Hamburg auf

Nachdem im Deutschen Bundestag am Mittwoch erstmals ein Antrag durch Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen hat, ruft „Fridays for Future“ zusammen mit dem „Hamburger Bündnis gegen Rechts” zu einer Großdemonstration in Hamburg auf.

Unter dem Motto „Hamburg steht zusammen für Demokratie und Vielfalt: Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert!” möchten die beiden Bündnisse „alle Menschen dazu eingeladen, für die Demokratie einzustehen und gemeinsam Haltung zu zeigen”, heißt es in einer Mitteilung. Angekündigt ist die Demonstration für Samstag, den 1. Februar um 16 Uhr auf dem Ballindamm. Neben Redebeiträgen seien auch musikalische Auftritte geplant.

Fridays for Future: Merz hat Brandmauer fallen lassen

Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future Hamburg schreibt dazu: „Friedrich Merz hat sein Wort gebrochen – die Brandmauer zur AfD ist gefallen. Viele Menschen haben genau vor diesem Moment Angst gehabt. Wir möchten ihnen Raum geben, zusammen mit uns ihre Sorgen, ihre Wut, aber auch ihre Entschlossenheit auszudrücken. Denn dieser historische Tabubruch ist eine Zäsur für unsere Demokratie. Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert!”

Fridays for Future Hamburg kritisiert das Verhalten von Friedrich Merz und der CDU „aufs Schärfste” und will mit der Bewergung in den nächsten Wochen zu landesweiten und „gesellschaftlich breit aufgestellten” Proteste aufrufen.