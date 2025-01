Wer sich beim Eingeben der Internet-Adresse für die Briefwahl in Hamburg zuletzt an einer bestimmten Stelle vertippt hat, landete plötzlich auf die Webseite des Hamburger AfD-Landesverbandes (MOPO berichtete). Bei der AfD behauptete man, damit nichts zu tun zu haben. Doch nun gibt es Hinweise, dass die ganze Aktion doch aus Parteikreisen stammt. Immerhin: die Weiterleitung, die in den vergangenen Tagen auch den Landeswahlleiter verärgert hat, wurde inzwischen eingestellt.