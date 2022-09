„Fridays for Future“-Demo in Hamburg: Hier kommt es zu Straßensperrungen

Die Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ gehen wieder auf die Straße: Voraussichtlich rund 20.000 Menschen werden am Freitagnachmittag in Hamburg für die Einhaltung der europäischen Klimaziele demonstrieren. Es kommt zu zahlreichen Straßensperrungen. Die MOPO gibt einen Überblick.

Die Demo startet um 14 Uhr, bereits am Vormittag kommt es jedoch zu einigen Straßensperrungen. Die Willy-Brandt-Straße und die Ludwig-Erhard-Straße sind laut Angaben der Polizei bereits seit dem Morgen gesperrt. Zwischen Millerntorplatz und Deichtortunnel haben sich erste Staus gebildet. Auf der Amsinckstraße stockt der Verkehr.

Hamburg: Diese Straßen sollten umfahren werden

Um 14 Uhr findet auf der Willy-Brandt-Straße eine Kundgebung statt. Von dort zieht der Demonstrationszug über Brandstwiete, Alter Fischmarkt, Domstraße, Speersort, Steinstraße, Steintorwall, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Esplanade, Stephansplatz, Gorch-Fock-Wall, Johannes-Brahms-Platz, Holstenwall und Ludwig-Erhard-Straße zurück zur Willy-Brandt-Straße.

Das könnte Sie auch interessieren: Globaler Klimastreik: Hier wird heute in Hamburg demonstriert

Die Polizei emphielt, diese Straßen weiträumig zu umfahren.