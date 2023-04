Freier soll Prostituierte misshandelt, beklaut und eingesperrt haben

Er soll eine Prostituierte nach dem Sex in seiner Wohnung eingesperrt, körperlich misshandelt und sie anschließend beklaut haben. Jetzt muss sich ein 36-Jähriger wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Raub vor Gericht verantworten.

Was als ein professionelles Sex-Date begann, endete beinahe mit einem Polizeieinsatz: Ein 36-Jähriger hatte sich am Abend des 22. Oktober 2020 mit einer Prostituierten in seiner Wohnung an der Walter-Becker-Straße in Neuallermöhe verabredet – zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.

Doch als die Dame am nächsten Morgen die Wohnung verlassen wollte, eskalierte laut Anklage die Situation. Demnach soll der Mann die Tür abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen haben. Als die Frau um Hilfe rief und gegen die Tür schlug, soll er sie gewürgt und von der Tür weggezerrt haben.

Prostituierte misshandelt und eingesperrt? 36-Jähriger vor Gericht

Die Frau schaffte es, sich zu befreien und zu einem offenstehenden Fenster zu laufen. Dort soll sie erneut laut um Hilfe gerufen haben, woraufhin ihr der Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie wieder gewürgt haben soll. Zudem soll er ihren Kopf mehrmals auf den harten Fliesenboden geschlagen haben. Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, soll er der Frau auch noch 300 Euro aus der Jacke geklaut haben.

Das Drama endete laut Anklage erst, als die Schwester der Frau an der Wohnung des Mannes eintraf und mit der Polizei drohte. Die Frau erlitt diverse Hämatome, Schwellungen und Verletzungen im Gesicht.

Am Dienstag muss sich der Mann wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Raub vor dem Amtsgericht Bergedorf verantworten. (jek)