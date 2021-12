Freie Plätze! Hier können sich Hamburger jetzt impfen lassen

Sie wollen sich impfen lassen? Dann schnell zugreifen: Laut der Gesundheitsbehörde sind die städtischen Angebote ohne Termin aktuell nicht komplett ausgelastet. Hier lesen Sie, wo es mit kurzen Wartezeiten klappen könnte.

Lange Schlangen bei den Impfangeboten ohne Termin? Laut der Gesundheitsbehörde können die derzeit umgangen werden, wenn man die Impfstellen am Nachmittag oder Abend besucht. „Zu Beginn der Angebote gibt es häufig eine längere Schlange, die sich im Laufe der Zeit auflöst“, heißt es in der Mitteilung. Es empfehle sich, die Impfangebote nicht direkt zu Beginn der Impfzeit aufzusuchen – später seien die Wartezeiten aktuell sehr kurz.

Impfen ohne Termin: Hier gibt’s kurze Wartezeiten

Niedrig ausgelastet sind die Impfstellen demnach im Bezirksamt Mitte in der Caffamacherreihe (sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet), der Impfstelle in Bergedorf in der Chrysanderstraße 4 (donnerstags und freitags 14 bis 20 Uhr) und in den Kühnehöfen in Altona (montags, dienstags und mittwochs 13 bis 19 Uhr) – hier kann man also auf geringe Wartezeiten hoffen.

Bei den Impfstellen Hamburg-Nord im Einkaufszentrum Hamburger Meile (donnerstags, freitags und samstags, 12 bis 18 Uhr) und in Wandsbek im Friedrich-Ebert-Damm 160a (dienstags, mittwochs und donnerstags, 14 bis 20 Uhr) ist schon etwas mehr los, doch auch hier kann man noch Glück haben. Hoch ausgelastet ist nach Angaben der Stadt allerdings die Impfstelle im Phoenix-Center in Harburg. An den Feiertagen und dem 24. und 31. Dezember haben die Impfstellen nicht geöffnet.

Auch wer für die Impfungen lieber einen festen Termin ausmacht, kann aktuell Glück haben. Ab der kommenden Woche seien noch freie Termine verfügbar, so die Behörde. Dann sollen auch weitere Termine eingestellt werden, die kurzfristig im Dezember gebucht werden können. Weitere Impfangebote der Stadt finden Sie hier. (ncd)