Freie Fahrt für Pendler: Hamburger Autobahn früher fertig als geplant

Die Sanierung der A23 zwischen Pinneberg und Hamburg ist etwas früher als geplant fertig geworden. Neue Bauarbeiten sind für das kommende Jahr allerdings schon angekündigt.

Die Autobahn zwischen Pinneberg-Süd und dem Dreieck Hamburg-Nordwest sei wieder in beiden Richtungen zweispurig befahrbar, teilte die Autobahn GmbH Nord am Freitag mit. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war seit März erneuert worden.

Neuer Flüsterasphalt auf A23 – Bauarbeiten bei Eidelstedt angekündigt

Die wichtige Pendlerstrecke bekam einen neuen Belag aus Flüsterasphalt sowie neue Schutzeinrichtungen und Markierungen. Auch das gesamte Entwässerungssystem musste neu gebaut werden, da das Wasser auf dem lärmmindernden offenporigen Asphalt nicht einfach abfließt, sondern durch die offenen Poren in der Deckschicht versickert.

Im nächsten Jahr sollen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt folgen. Geplant sind auch Erhaltungsmaßnahmen zwischen Tornesch und Pinneberg-Mitte. Die Autobahn wird täglich von etwa 90.000 Fahrzeugen genutzt. Rund 5000 Anwohner profitieren den Angaben zufolge von der Lärmminderung. (dpa/mp)