Freie Bahn für Reiselustige: A7-Vollsperrung abgesagt: Das ist der Grund

Wer trotz Corona am Wochenende wegfliegen will, hatte sich vermutlich schon auf eine stressige Reise eingestellt. Die A7 sollte von Freitag bis Montag, 15. Juni, gesperrt werden und die Anfahrt zum Hamburg Airport deutlich erschweren. Die Vollsperrung wurde jetzt aber abgesagt – freie Bahn für Reiselustige!

Eigentlich sollte die A7 zwischen Quickborn und HH-Nordwest in Richtung Süden am Wochenende voll gesperrt werden. Umleitungen wurden geplant und Passagiere und Besucher vorgewarnt. 55 Stunden lang war die Sperrung eingeplant und hätte wahrscheinlich für so einige gestresste Reisende gesorgt.

So wird es am Wochenende wohl doch nicht auf der A7 aussehen. Die eigentlich geplante Vollsperrung vor Hamburg wird verschoben. (Symbolbild) picture alliance/dpa Foto:

Dieser Trubel bleibt aber erst einmal aus – die Vollsperrung wurde abgesagt. Der Grund: Die für den Juni ungewöhnlich schlechte Witterung verhindert die Arbeiten. Ein neuer Termin stehe aber noch nicht fest, teilt der Hamburg Airport mit. (se)