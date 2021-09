Vor dem Amtsgericht Wandsbek muss sich eine Frau wegen gemeinschädliche Sachbeschädigung verantworten. Die 55-Jährige soll die Türen der St. Joseph Kirche beschädigt haben – und das gleich zwei Mal.

St. Joseph-Kirche in Wandsbek: Frau soll Anschlag auf Kupfertüren verübt haben

Laut Anklage soll die Frau am 14. Januar und am 2. Februar vergangenen Jahres zusammen mit anderen jeweils um kurz nach Mitternacht eine unbekannte Flüssigkeit auf die Kupfertüren des Gotteshauses gespritzt haben. Diese reagierte mit den Türen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro.

Um welche Flüssigkeit es sich genau handelt, wird aus der Anklageschrift nicht ersichtlich. Am Dienstag wird der Frau vor dem Amtsgericht Wandsbek der Prozess gemacht (jek)