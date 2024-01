Flughafenstreik in Hamburg: Alle Abflüge fallen aus – auch Ankünfte betroffen

Schon wieder ein Streik in der deutschen Verkehrsinfrastruktur: Nach den Lokführern und dem Discover-Flugpersonal sind die Luftsicherheitskräfte dran. Am fünftgrößten Flughafen hat das gravierende Folgen.

Wegen des bundesweiten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte fallen am Hamburger Flughafen nicht nur alle regulären Abflüge aus. Bis Mittwochmittag haben die Fluggesellschaften auch bereits mehr als 30 der geplanten Ankünfte gestrichen. „Die Fluggesellschaften schreiten offensichtlich bei der Umstellung ihrer Flugpläne voran“, teilte eine Sprecherin des fünftgrößten deutschen Flughafens mit. Mit weiteren Streichungen sei zu rechnen.

Hamburg: Streik der Luftsicherheitskräfte am Flughafen

In Hamburg waren für Donnerstag ursprünglich 126 Abflüge und 127 Ankünfte mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant. Weil die Luftsicherheitskräfte auch an allen anderen größeren Flughäfen in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen sind, verringert sich auch die Zahl der Ankünfte. Abflüge wird es nur ohne Passagiere geben. Dazu kann es kommen, wenn Fluggesellschaften die betreffenden Maschinen am selben oder am folgenden Tag am Zielflughafen benötigen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die bundesweit 25.000 Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zum Ausstand aufgerufen, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ohne sie ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich.

Der Flughafen bittet alle von Streichungen betroffenen Fluggäste, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Für Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen verweist die Flughafengesellschaft auf die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder der Reiseveranstalter. (dpa/mp)