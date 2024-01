Flughafen Hamburg: Frau versucht 31.600 Zigaretten zu schmuggeln

Am Hamburger Flughafen hat eine Frau versucht, 31.600 Zigaretten zu schmuggeln. Der Zoll hat die Ware sichergestellt.

Durch den entdeckten Schmuggel sei ein Steuerschaden von knapp 5600 Euro verhindert worden, teilte das Hauptzollamt Itzehoe am Mittwoch mit.

Hamburg Airport: Frau fällt Zoll auf

Die Reisende, die die Zigaretten in mehreren Koffern bei sich trug, war Mitte Januar durch ihr Verhalten aufgefallen. Sie erkundigte sich zunächst bei den Zöllnern, wo verlorenes Gepäck gemeldet werden könne, aber ging nicht zum entsprechenden Schalter.

Stattdessen kehrte sie den Angaben nach um und wartete eine halbe Stunde an einem Gepäckband – offenkundig in der Hoffnung, einen Zeitpunkt abpassen zu können, zu dem sich kein Zollbeamter am Ausgang befand.

Als die Frau die Ankunftshalle des Flughafens verlassen wollte, wurde sie von zwei Zöllnern angesprochen. Auf Nachfrage gab die Frau an, dass sie keine anmeldepflichtigen Waren bei sich habe. Bei einer Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass sie 158 Stangen mit insgesamt 31.600 Zigaretten verschiedenster Marken bei sich trug.

Die Beamten gehen davon aus, dass sie nur reiste, um unversteuerte Zigaretten einzuschmuggeln. Die Frau muss sich nun wegen Steuerhinterziehung verantworten. (dpa/mp)