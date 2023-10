Flohmarkt, Vernissage und Babymesse: Das erste Herbstwochenende wird bunt

Endlich wieder Wochenende! Und weil es draußen langsam herbstlich-ungemütlich wird, hat die MOPO einige Indoor-Ausflugstipps für Sie parat. Für die Sonnenmomente gibt es aber auch einige draußen. Ob Flohmarkt, Brunch oder Vernissage: Hier wird jeder Hamburger fündig!

Bei der Babini Babymesse (Freitag-Sonntag, jeweils 10-18 Uhr) in den Messehallen wird (werdenden) Eltern gezeigt, was für eine gute Erstausstattung wirklich notwendig ist. Neben bekannten Marken und kleinen Labels sind Experten vor Ort, die Wissenswertes zu Themen wie Babyschlaf, Stillen und Erste Hilfe vermitteln.

Pop Up, Kunstkiosk-Vernissage und Tattoo-Ausstellung

Schon mal etwas von Bridge & Tunnel gehört? Das ist ein nachhaltiges Modelabel, das aus Materialüberschüssen, Sampleware und alten Hosen Jacken, Reisetaschen, Heimtextilien und Accessoires herstellt. Am Freitag (12-19 Uhr) und Samstag (11-18 Uhr) gibt es einen Pop Up Store in der Manufaktur (Am Veringhof, Wilhelmsburg), bei dem Sie hinter die Kulissen schauen können.

Am Kunstkiosk St. Pauli gibt es immer wieder tolle Ausstellungen. Ab Freitag, präsentiert die Künstlerin Lisa Golze ihre minimalistisch-künstlerischen Werke zum Thema „Visuelle Poesie und Schreibmaschinenkunst“. Zur Vernissage um 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen.

Sie wollten sich schon immer tätowieren lassen, trauen sich aber nicht so richtig und überhaupt, welches Motiv ist das richtige? Zumindest für letzteres Problem schafft die Ausstellung „Wanna Do“ von Kodiak in den Zeisehallen am Samstag ab 10 Uhr Abhilfe. Hier können sie sich Motive aus einer vielfältigen Ausstellung aussuchen und direkt stechen lassen.

Mädelsflohmarkt und Bildersuche in Mümmelmannsberg

Ebenfalls am Samstag (11-16 Uhr) findet der Mädelsflohmarkt im Hijack Space am Mühlenkamp statt. Hier gibt es Taschen, Kleider, Schuhe und noch viel mehr – bestimmt auch das eine oder andere Gespräch mit tollen Frauen aus der Stadt.

Mümmelmannsberg ist ein Hotspot für StreetArt (Archivbild). Patrick Sun Mümmelmannsberg ist ein Hotspot für StreetArt (Archivbild).

Die Daumen sind gedrückt, dass das Wetter bei der Street Art Bildersuche-Tour in Mümmelmannsberg am Samstag (13.30 Uhr und 15.30 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr) mitspielt. Entdecken Sie Kunstwerke von verschiedenen Künstlern, über den ganzen Stadtteil verteilt. Treffpunkt ist der Urbane Platz Mümmelmannsberg.

Vernissage auf St. Pauli und zwei besondere Flohmärkte

Andreas Muhme lebt seit 1995 auf St. Pauli. Damals war sein Viertel noch nicht gentrifiziert, es war rau und kein bisschen hip. Die Menschen, die von damals übrig geblieben sind, hat Muhme porträtiert. Alle ungeschönt, alle schwarz-weiß. Bei der Vernissage in der Galerie popstreet.shop am Samstag um 15 Uhr (und danach) können Sie 25 dieser Porträts betrachten und sich Autogramme vom Künstler sichern.

Andreas Muhme hat die „Faces of St. Pauli“ fotografiert. (Archivbild) Marius Roeer Andreas Muhme hat die „Faces of St. Pauli“ fotografiert. (Archivbild)

Was wäre ein Sonntag ohne Flohmarkt? Diese Woche gibt es gleich besondere davon, und der eine heißt sogar so: Besondersmarkt. Der Markt am Museum der Arbeit in Barmbek (10-18 Uhr) besticht mit Design, Essen und Handgemachtem aus Hamburg. Die Händler sind laut Veranstalter exklusiv ausgewählt und punkten mit Neuem, Traditionellem, Leckerem und gut Durchdachtem.

Wer ausschlafen möchte, geht zum „Flowmarkt – Langschläfer Vinyl & Vintage Markt“ im Hotel Superbude (Paul-Dessau-Straße, Bahrenfeld). 15-19 Uhr und indoor, hier werden Sammler, Trödler und Schatzsucher fündig. Obendrauf gibt’s Drinks und Snacks. (prei)