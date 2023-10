Fliegerbombe gefunden: Köhlbrandbrücke gesperrt – Dutzende Personen evakuiert

Aufregung in Wilhelmsburg: In der Straße Alter Rethedamm wurde eine alte Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung soll noch heute passieren – dafür wird die Köhlbrandbrücke in beide Richtungen gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Ersten Informationen nach soll es sich um eine 1000 Pfund schwere amerikanisch Bombe handeln. Sie wurde am Mittwochnachmittag bei Sondierungsarbeiten gefunden. Den Angaben nach befindet sie sich momentan in einem Bergeschacht. Sie hat zwei Aufschlagszünder, von denen einer schwer beschädigt ist.

Fliegerbombe in Hamburg: Entschärftung geplant

Die Entschärfung ist für Mittwochabend um 18.30 Uhr geplant. Derzeit laufen Räumungen und Vorbereitungen. Für die Dauer wird auch die Köhlbrandbrücke in beide Richtungen gesperrt.

Das Gebiet wird in einem Radius von 300 Metern gesperrt und komplett geräumt. Rund 40 Menschen wurden von der Polizei evakuiert. In einem sogenannten Warnradius von 500 Metern gelten besondere Regeln. So dürfen sich Hamburger hier derzeit nicht im Freien, sondern nur in Steingebäuden und auf der von der Bombe abgewandten Seite aufhalten. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben.

