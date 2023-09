Fit sein wie Sylvie: Das landet bei der Hamburger Moderatorin auf dem Teller

Für ihre Top-Figur arbeitet Sylvie Meis hart – verzichtet aber trotzdem nicht auf Genuss. Wie das geht, hat die Wahl-Hamburgerin jetzt verraten.

Zunächst macht die 45-jährige seit einiger Zeit Intervallfasten. Bei dieser Art der Ernährung isst sie 16 Stunden am Tag nichts. Ihre Mahlzeiten nimmt sie dann in einem Zeitfenster von acht Stunden zu sich, wie sie im Interview mit der „Bild“ verriet. Das Frühstück fällt daher flach, Sylvie startet um 13 Uhr mit dem Mittagessen.

Entscheidend ist aber auch, was bei ihr auf den Teller kommt. Zur Zeit ist Meis in Griechenland und moderiert die aktuelle Staffel der Datingshow „Love Island“ (RTLzwei). Und der Koch der TV-Produktion hat den Geschmack der gebürtigen Niederländerin offensichtlich voll getroffen.

Sylvie Meis: So genießt sie sich fit

„Hier setze ich auf kalte Gemüsesuppen, Salate, Scampi oder weißen Fisch und eine große Portion Gemüse“, erzählt sie im „Bild“-Interview. „Hier in Griechenland haben wir das außergewöhnliche Glück, einen fantastischen Koch im Haus zu haben, der jeden Tag etwas ganz Besonderes für uns zaubert und es bisher auch jeden Tag eine andere Variation davon gab.“

Sogar Geburtstags-Leckereien kommen in der Fitness-Version auf den Tisch: Als Sylvies Hair- & Make-up-Artistin feierte, gab es „Kuchen, Kekse, Pralinen und Eis aus natürlichen Lebensmitteln wie Bananen, Datteln und diversen Früchten“ – dazu dann aber nicht so ganz kalorienarmen Champagner.

Das könnte Sie auch interessieren: Sylvie Meis: Polizei sucht nach ihren Handtaschen

Doch am Essen allein liegt‘s nicht, dass Sylvie so perfekt in Form ist: „Ich mache auch hier in Griechenland fünfmal die Woche meine Sportroutine“, erzählt sie. Bauch-Beine-Po-Übungen und Cardio trainiere sie bis zum Mittagessen. (mp)