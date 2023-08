Polizei-Fahndung! Diebe klauten Sylvie Meis Handtaschen im Wert von 800.000 Euro

Nach dem Einbruch in die Wohnung von Moderatorin Sylvie Meis im Juli sucht die Polizei nun Zeugen – per Handzettel in Eppendorf.

Knapp zwei Monate nach dem Einbruch in die Wohnung von Sylvie Meis an der Eppendorfer Landstraße fehlt immer noch jede Spur von den Tätern und ihrer Beute, deren Wert die Polizei auf rund 800.000 Euro schätzt. Besonders auf die teure Taschensammlung hatten die Täter es abgesehen: „Eine Vielzahl hochwertiger Handtaschen (unter anderem der Marken Hermes und Chanel)“ seien gestohlen worden, heißt es von der Polizei.

Die Polizei Hamburg hat sich jetzt auf einen ganz klassischen Fahndungsweg besonnen und ruft mögliche Zeugen per Handzettel zur Mithilfe auf.

Rund um die Wohnung hängen die Bögen, auf denen um Hinweise gebeten wird – auf Tat, Täter, die amtsdeutsch als „Stehlgut“ bezeichneten Handtaschen und auf eine Teleskopleiter, die Diebe anscheinend am Tatort zurückließen.

Sylvie Meis: Handtaschen weg – hat sie die Diebe „eingeladen“?

Meis dürfte die unbekannten Täter versehentlich selbst „eingeladen“ haben: Sie postet mit schöner Regelmäßigkeit Bilder ihrer Luxushandtaschen. Ein Bild aus dem Januar zeigt gleich einen ganzen Schrank, der von oben bis unten voller Taschen steckt.

Und auch ihr Kommen und Gehen an der Eppendorfer Landstraße ist nicht nur den direkten Nachbarn bekannt: Aus dem Urlaub auf Ibiza postete Meis ebenso fleißig. Die Täter konnten also davon ausgehen, dass weder die prominente Bewohnerin noch ihr Sohn zu Hause waren, als sie einstiegen. Auch die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen „gezielten Einbruchdiebstahl“ gehandelt hat.

Ob ihre Offenherzigkeit zum Problem für Sylvie Meis wird, sollten die Taschen nicht wieder auftauchen, ist nicht bekannt: Zwar bieten viele Anbieter von Hausratversicherungen auch eine Absicherung gegen grobe Fahrlässigkeit an – diese ist jedoch nicht automatisch Teil einer Police.

Und sofern Meis ihre Versicherungssumme nicht ordentlich aufgestockt hat, dürfte sie den Wert ihrer Handtaschensammlung nicht ersetzt bekommen.

Sylvie Meis: Bekommt sie ihre Handtaschen jemals zurück?

Dass die Diebe über ein Baugerüst in die Wohnung kamen, könnte aus Sicht des Versicherers ebenfalls problematisch sein: Ein erhöhtes Einbruchrisiko durch ein Baugerüst muss der Versicherung gemeldet werden – sonst kann sie die Leistungen kürzen.

Vielleicht hat aber auch alles ein glückliches Ende und die Handzettel der Polizei führen auf die Spur der gemeinen Handtaschen-Diebe. Bis dahin muss sich Sylvie Meis mit den Resten ihrer Sammlung (und einem Kaffee aus dem Pappbecher) trösten – allzu unglücklich sieht sie aber nicht aus.