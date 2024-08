Fischfilet von Edeka mit gefährlichen Bakterien verunreinigt – Rückruf!

Einige 100-Gramm-Packungen mit Lachsforelle der Edeka-Eigenmarke „Gut&Günstig“ werden zurückgerufen. Betroffen ist Ware mit dem Verbrauchsdatum 4. August 2024 – und weiteren Kriterien.

Der Hersteller Norfisk hat einige 100-Gramm-Packungen mit Lachsforelle der Edeka-Marke „Gut&Günstig“ zurückgerufen. Der Grund: Es könnten Listerien enthalten sein, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Bakterien können die Gesundheit beeinträchtigen.

Rückruf: Diese Fischfilets sind betroffen

Bei den Lachsforellen sei ausschließlich Ware mit dem Verbrauchsdatum 04.08.2024, der Losnummer L34629141-13 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen PL 20031801 WE betroffen. Diese Daten sind auf der Rückseite der Verpackung zu finden.

Die neue WochenMOPO vom 2. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Schwere Vorwürfe gegen den Kinder- und Jugendnotdienst: Er soll jugendliche Flüchtlinge älter gemacht haben, als sie sind – die Behörde weist die Kritik zurück.

– Im dritten Teil der MOPO-Serie „Die besten Tipps für mein Revier“ geht’s nach Barmbek-Nord und ins Alstertal.

– Andreas Müller (61) ist der „Kümmerer von Boberg“ – und hilft seinen Nachbarn.

– 20 Seiten Sport: Wie die Olympischen Spiele in Paris Zuschauer und Sportler komplett begeistern

– 24 Seiten Plan7: Gleich sieben Top-Comedians kommen Anfang September nach Hamburg

Eine Listerien-Erkrankung könne insbesondere bei Schwangeren, Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem zu einem schweren Krankheitsverlauf führen, hieß es. Eine Listerien-Infektion äußert sich in den meisten Fällen innerhalb von 14 Tagen nach der Ansteckung mit Durchfall und Fieber.

Verunreinigte Fischfilets wurden auch in Hamburg verkauft

Die Lachsforellen wurden nahezu bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten, auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ausgenommen ist das Bundesland Sachsen. In Bayern sind nur die unmittelbar an Baden-Württemberg angrenzenden Landesteile betroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs erster Imbiss-Drive-In: Hier gibt’s Croques für ganz Eilige

Die entsprechenden Produkte sei aus den Regalen genommen worden, hieß es. Wer eine der Packungen gekauft habe, könne diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekomme das Geld zurück. (dpa)