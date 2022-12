Jetzt wird es ernst für Finanzsenator Andreas Dressel: Am Mittwoch war der Filz-Vorwurf um die dubiose Direktvergabe eines Millionenauftrags an einen SPD-Parteifreund des Senators Thema einer hitzigen Debatte in der Bürgerschaft. Der Antrag der Opposition auf Akteneinsicht wurde angenommen. Kommen jetzt weitere Details ans Licht?

Zwei Monate ist es her, dass die MOPO den Vorgang aufgedeckt hat. Und obwohl der Senator den Auftrag nach massiver Kritik seitens der Opposition Mitte Januar wieder zurückgezogen hat, bleiben viele Fragen offen. CDU und Linke wollen die Abläufe aufklären und haben deshalb Akteneinsicht beantragt. Mit Erfolg!

Filz-Vorwurf: Für die CDU sind die Hintergründe der Direktvergabe „fragwürdig“

„Im Mai vergangenen Jahres hat die Bürgerschaft beschlossen, einen FinTech-Accelerator zur Förderung junger Unternehmen in der Finanzwirtschaft einzurichten“, erklärte Thilo Kleibauer, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in seiner Rede. Und an den Senat gerichtet: „Was Sie uns allerdings verschwiegen haben: Zu diesem Zeitpunkt haben Sie längst festgelegt, wer diesen Auftrag über neun Millionen Euro erhalten soll!“

Seit Januar habe die Finanzbehörde ausschließlich mit einem Bewerber gesprochen, keine Markterkundung durchgeführt und den Auftrag nicht ausgeschrieben, sodass die Wettbewerber erst im Dezember aus der Zeitung von dem Programm erfahren hätten. Das sei „fragwürdig“, die Hintergründe müssten aufgeklärt werden.

CDU: Finanzsenator Dressel hat direkt Einfluss auf die Auftragsvergabe genommen

Der Finanzsenator habe direkt Einfluss auf die Auftragsvergabe genommen, so Kleibauer. Nach Bekanntwerden der Vergabe habe er sich mit seinen Begründungen für die fehlende Ausschreibung in Widersprüche verstrickt. Fragwürdig sei auch, dass der begünstigte Hamburger Unternehmer sich mit dem Thema FinTech gar nicht auskenne, dafür aber gut vernetzt sei in die Hamburger SPD.

Auch die Rückabwicklung des Auftrags ist für Kleibauer ein klares Zeichen: „Wenn die Vergabe eines Auftrages über neun Millionen durch den Finanzsenator nicht einmal zwei Kleinen Anfragen und einem Artikel in der MOPO standhält, dann sollten Sie sich fragen, welche Fehler hier gemacht wurden!“

Linke: Viele Fragen sind offen geblieben

Auch der Linken-Abgeordnete David Stoop stufte die schnelle Rücknahme des Auftrags durch Senator Dressel als „Merkwürdigkeit“ ein und sieht darin ein Zeichen von „Nervosität“. Stoop verwies auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, welches die Direktvergabe als juristisch „zweifelhaft“ bewertet hatte.

Bei der Durchführung der Vergabe seien viele Fragen offen geblieben: „Zu welchem Zeitpunkt hat welche Kommunikation mit welchem Marktteilnehmer stattgefunden? Welche Absprachen gab es? Wann hat der Senator zum ersten Mal Kontakt zu dem Marktteilnehmer aufgenommen, der es am Ende wurde?“, so Stoop. Die Akteneinsicht sei notwendig, um die Abläufe zu klären und für Transparenz zu sorgen.

Der AfD-Abgeordnete Dirk Nockemann kritisierte das Vergabeverfahren als „mangelhaft“. Die Rückabwicklung des Auftrags und die Begründungen dafür würden das schlechte Gewissen des Senators widerspiegeln. „Die Stadt gehört nicht Ihnen!“, so Nockemann.

Roter Filz? SPD und Grüne weisen alle Vorwürfe zurück

Die Regierungskoalition wies alle Vorwürfe zurück und verteidigte den Millionenauftrag an den Unternehmer Nico Lumma. Der SPD-Abgeordnete Milan Pein verwahrte sich gegen den Vorwurf des „roten Filzes“ und bezeichnete die Direktvergabe als „rechtlich zulässiges Verfahren“. Die Verwaltung habe nach Recht und Gesetz gehandelt. Die Kritik daran bewertete er als „Polit-Theater“. Pein: „Darf man nicht mehr parteipolitisch engagiert sein, wenn man sich um öffentliche Aufträge bewirbt?“

Der Grünen-Abgeordnete Dennis Paustian-Döscher pflichtete dem bei. Die Vorwürfe wären konstruiert und würden nur das Vertrauen in die Politik beschädigen. Die Schuld am Scheitern des Projekts gab er der Opposition mit ihrem „negativen Aufklärungsinteresse“.

Am Ende einigten sich die Parteien darauf, die Ergebnisse aus der Überprüfung der Akten erneut in der Bürgerschaft öffentlich zu thematisieren.