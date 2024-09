Finanzsenator Dressel: In diesem Laden hatte er seinen schlimmsten Absturz

Wenn’s um Geld geht, Dressel fragen: Schon sein Vater arbeitete in der Finanzbehörde, seit 2018 hat Andreas Dressel (SPD) als Finanzsenator die Hand auf dem Geld der Stadt. Was der Ur-Volksdorfer noch so macht, lesen Sie hier im MOPO-Fragebogen.

1. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

Auf Neuwerk! Da geht einem nicht nur das Herz auf. Nirgendwo in Hamburg kann man besser durchatmen. Unbedingt empfehlenswert. Wer es näher mag und trotzdem auf dem Wasser sein will: Kanu oder SUP auf den Alster-Kanälen im Sommer – herrlich!

2. Mein Lieblingshamburger oder meine Lieblingshamburgerin:

Unsere Bischöfin Kirsten Fehrs, ihre Predigten und Reden sind inhaltlich und rhetorisch herausragend. Sie schafft es immer wieder, Zuversicht und Mut zu geben – in für uns alle nicht einfacher Zeit.

Bischöfin Kirsten Fehrs dpa Bischöfin Kirsten Fehrs

3. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist:

Dass wir zu Leuten, die neu nach Hamburg kommen, nicht so offen seien. Das ist wirklich Quatsch und überholt. Ich spüre insgesamt eine große Weltoffenheit der Hamburgerinnen und Hamburger.

4. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt:

Gute Hamburger Rote Grütze, gern mit Vanille-Sauce oder Vanille-Eis, mag ich gerne. Um Labskaus mit allem Drum und Dran wird manchmal ein bisschen Gewese gemacht. Ab und zu ist es richtig lecker, aber nicht als regelmäßiges Essen …

5. Der schönste Stadtteil Hamburgs:

Das ist nicht einer, sondern mehrere. Neben Neuwerk und meinem Wohnstadtteil Volksdorf ist Moorwerder ein besonderes Stück Hamburg – mit der Bunthäuser Spitze. Oder das Treppenviertel in Blankenese, wo unsere Sprinkenhof gerade Hamburgs ältestes Wohnhaus saniert hat – das Fischerhaus.

6. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen:

Die Satire über die Wagenknecht-Partei in der letzten „Heute-Show“ …

7. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst:

Meine Ungeduld, wenn bestimmte Vorhaben nicht in dem Tempo vorangehen, wie es beschlossen wurde – und meist auch von den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht erwartet wird.

8. Diese TV-Sendung schaue ich gerne und schäme mich (ein bisschen) dafür:

Jeden Freitag die „Heute-Show“ – und eigentlich schäme ich mich dafür gar nicht …

9. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz:

Im Silbersack auf St. Pauli zu Juso-Zeiten, schön war es trotzdem …