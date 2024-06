Wenn die Sonne scheint, sind Hamburgs Wasserwege schnell mit Kanuten, Tretbootfahrern, SUP-Fans oder Freizeitruderern überfüllt. Auf den Flüssen im Umland dagegen geht es viel ruhiger und idyllischer zu. Unter der Woche sind Kanu- und Kajakfahrer oft ganz allein unterwegs. Hier sind unsere Lieblings-Paddeltouren auf Wümme, Ilmenau, Bramau, Gose Elbe und weiteren Flüssen rund um Hamburg.

Stromschnellen auf der Seeve

Nur acht Kilometer lang ist die Kanu-Strecke auf der Seeve, aber die haben es in sich. Von der Einsatzstelle am Eisenbahnviadukt in Jesteburg geht es über kleinere Stromschnellen bis zum Bendestorfer Wehr. Mutige paddeln weiter, Vorsichtige steigen aus und tragen das Boot ein Stück. An der Horster Mühle endet die Tour nach rund zwei Stunden. Gut, dass hier zur Belohnung für das Wasser-Abenteuer ein Biergarten direkt am Wasser wartet. Wer kein eigenes Boot besitzt, kann sich bei Heide-Kanu eins ausleihen – der Transport wird zur Ein- und Ausstiegsstelle organisiert.