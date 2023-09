Filmfest, Brettspiele und Party: Das erwartet Sie am Wochenende

Hamburg steht wieder ein prall gefülltes Wochenende bevor. Damit Sie sich die wichtigsten Termine schon mal vormerken können, hat die MOPO die besten Veranstaltungen für Sie zusammengetragen. Viele sind kostenlos, einige einzigartig. Da ist garantiert für jeden etwas dabei!

Bereits seit Donnerstag und noch bis zum 7. Oktober läuft in Hamburg das Filmfest 2023: Eine Woche lang werden rund 120 Filme als Welturaufführung, Europapremiere oder deutsche Erstaufführung gezeigt, dazu gibt es ein spannendes Rahmenprogramm, das Sie auf der Webseite im Detail anschauen können.

Beim Filmfest Hamburg werden neue Filme gezeigt. (Archivbild) MartinKunze Beim Filmfest Hamburg werden neue Filme gezeigt. (Archivbild)

Am Freitag (21.45 Uhr) läuft der Film „Inshallah a Boy“ im Cinemaxx am Dammtor, der die Geschichte einer jungen jordanischen Witwe erzählt. Der Eintritt kostet an diesem Tag 10,50 Euro.

Brettspieltag, Jupiter Day und Flohmärkte in Hamburg

Ein paar Kindheitsgefühle können Sie bei der „Brett Hamburg“ am Samstag zwischen 11 vormittags und 1 Uhr nachts im Gymnasium Rahlstedt (Scharbeutzer Straße) aufleben lassen: Ein Festival für alle, die Brettspiele lieben. Es können über 800 verschiedene Brett- und Kartenspiele, darunter viele Neuheiten, ausprobiert werden. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet fünf Euro. Es gibt Turniere, ein Kinderprogramm und einen Flohmarkt.

Im Kreativhaus Jupiter wird am Sonntag die Kunst gefeiert. Patrick Sun Im Kreativhaus Jupiter wird am Sonntag die Kunst gefeiert.

Beim „Jupiter Day“ im Kreativhaus Jupiter in der Mönckebergstraße wird am Samstag ab 10 Uhr gefeiert, was das Zeug hält. Es gibt Kunst, Kaffee, ein Familienprogramm, Gespräche, Einkaufsmöglichkeiten und DJs. Der Eintritt ist kostenlos!

Der Überseeboulevard in der HafenCity lädt am Samstag wieder zum Langschläferflohmarkt. (Archivbild) hfr Der Überseeboulevard in der HafenCity lädt am Samstag wieder zum Langschläferflohmarkt. (Archivbild)

Wochenende heißt fast immer auch: Flohmarkt-Zeit! Und hier werden Flohmarkt-Fans gleich zweimal glücklich. Und zwar einmal beim Flohmarkt am Goldbekhaus in Winterhude und einmal beim Langschläferflohmarkt auf dem Überseeboulevard. Beide gehen von 11 bis 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bei beiden gesorgt.

Wochenende: Rock Kids Festival, Tierschutzfest und Park

Der Spielbudenplatz wird am Samstag (14-18.30 Uhr) Anlaufpunkt für richtig coole Kids und Teenager. Beim „Rock Kids Festival“ treten verschiedene talentierte Gruppen von Musikern auf, als Highlight auch die Hamburger Indie-Pop-Band „Tonbandgerät“. Dazu gibt es Graffiti-Workshops und ein großes Trash-Drumming zum Mittrommeln. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Rock Kids Festival gibt richtig coolen Kids die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Rock Kids Hamburg Das Rock Kids Festival gibt richtig coolen Kids die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

Das Tierschutzfest im Tierheim Süderstraße lädt Groß und Klein am Sonntag (10-16 Uhr) ein, hinter die Kulissen des Tierheims zu schauen. Es gibt Führungen, ein buntes Kinderprogramm, eine Tombola und ein Programm für mitgebrachte Hunde. Es gibt Live-Musik, Getränke und veganes Essen. Der Eintritt ist kostenlos.

Das könnte Sie auch interessieren: Die schönsten Wochenmärkte: Hier macht Einkaufen noch richtig Spaß

Für einen ruhigen Ausklang des Wochenendes sorgt am Sonntag von 14 Uhr bis 15.30 Uhr eine Führung durch die Japanischen Gärten bei Planten un Blomen. Die Referentin Dipl.-Ing. Sabine Rusch erzählt Wissenswertes über die botanischen Kostbarkeiten aus Asien – und zwar vollkommen kostenlos! Auch eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist die Sankt Petersburger Straße 22. (prei)