Mag sein, dass der Einkauf im Supermarkt schneller geht. Mag sein, dass manches dort günstiger zu haben ist. Aber auf den Wochenmärkten gibt es das, was woanders immer mehr verloren geht: neben frischer und regionaler Ware auch ein nettes Gespräch, einen lustigen Spruch und gute Beratung. Hier sind unsere Lieblingsmärkte.

Täglich frisch in Harburg

Der tägliche Markt mit Fisch, Fleisch, Gewürzen, Blumen, Obst, Gemüse und einer mobilen Kaffeerösterei in Harburg hat eine lange Tradition. Schon seit 400 Jahren kommen Händler auf den Sand. Der Platz wurde in den letzten Jahren verschönert und umgebaut und ganz neu führt jetzt eine Freitreppe auf den Sand. Zusätzlich gibt es in Harburg immer mittwochs Nachmittag noch einen beliebten Biomarkt vor dem Rathaus.

Sand, Harburg, Mo bis Sa 8 bis 13.30 Uhr, Biomarkt, Rathausplatz, Mi 15 bis 18.30 Uhr

Fabian Strauß verkauft auf dem Harburger Wochenmarkt Gewürze, Tee und Kräuter. Anke Geffers Fabian Strauß verkauft auf dem Harburger Wochenmarkt Gewürze, Tee und Kräuter.

Pasta in Blankenese

Man kennt und grüßt sich und die Verkäufer und Verkäuferinnen wissen, was die Stammkunden wünschen. Der Wochenmarkt in Blankenese ist zwar klein, hat aber Besonderes zu bieten – wie zum Beispiel den Stand der Pastafrauen mit Pasta und Saucen aller Art.

Blankeneser Bahnhofstraße, Di 8 bis 14 Uhr, Fr. 8 bis 16 Uhr, Sa 8 bis 13 Uhr

Anke Geffers

Gemüse am Kanal

Ein Spaziergang am Goldbekkanal lässt sich dreimal in der Woche mit einem Marktbesuch verbinden. Gemüse und Obst ist hier genauso zu haben wie Muffins oder Käse. Alles in schöner Umgebung direkt am Wasser. Beste Unterhaltung gibt es gratis dazu und im Anschluss an den Marktbummel laden verschiedene Kaffees in der Umgebung zur einer entspannten Pause ein.

Goldbekufer, Winterhude, Di, Do und Sa von 8.30 bis 13 Uhr

Immer gut gelaunt: Gemüseverkäufer auf dem Markt am Goldbekufer. Anke Geffers Immer gut gelaunt: Gemüseverkäufer auf dem Markt am Goldbekufer.

Das könnte Sie auch interessieren: Winterhude: Wasser, Villen und ein Hauch von Afrika

Bio auf dem Isemarkt

Unter dem Viadukt der Hochbahn, umgeben von herrschaftlichen Bürgerhäusern, können Besucher auf dem Isemarkt in Eppendorf bei jedem Wetter bestens bummeln. Rund 800 Meter lang ist Hamburgs schönster Markt, zu kaufen gibt es neben Spezialitäten wie Krabben, Austern, Käse aus dem Allgäu, Bio-Eiern, Keksen, selbstgemachten Bonbons, frischen Kräutern und Bio-Brotaufstrichen auch Bürsten oder Mützen. Probieren und Fachsimpeln gehört immer dazu. Da kann schon mal ein ganzer Vormittag wie im Fluge vergehen.

Isestraße, Eppendorf, Di und Fr 8.30 bis 14 Uhr

Als Hamburgs schönster Markt gilt der knapp 800 Meter lange Isemarkt unter dem Viadukt der Hochbahn Imago Oscar Gonzalez Als Hamburgs schönster Markt gilt der knapp 800 Meter lange Isemarkt unter dem Viadukt der Hochbahn

Treffpunkt in Wandsbek

Ein bisschen gucken, ein bisschen reden und ganz in Ruhe Gemüse, Obst, Brot oder Käse einkaufen. Auf dem Wochenmarkt in Wandsbek geht es entspannt und gemütlich zu. Und kaum jemand geht am Stand von Kai und Bianca Granitzka vorbei, ohne ein paar Blumen mitzunehmen, die übrigens ganz regional aus den Vierlanden kommen.

Quarree Wandsbek, Mo bis Sa 8 bis 13 Uhr

Alles neu in Eidelstedt

Auf dem Eidelstedter Wochenmarkt kaufen Besucher schon seit 1963 frisches Gemüse, Blumen, Obst, Gewürze und Textilien. Jetzt hat der Platz ein Facelifting bekommen – neue Pflasterung, neue Bänke – da macht das Einkaufen gleich noch mehr Spaß.

Alte Elbgaustraße, Eidelstedt, Mi und Sa von 8.30 bis 13 Uhr, Fr von 8.30 bis 16 Uhr.