Filialleiterin soll bei Überfall auf Supermarkt geholfen haben – Trio vor Gericht

Die ehemalige Leiterin einer Penny-Filiale muss sich zusammen mit einem Pärchen vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Sie soll dabei geholfen haben, den Supermarkt zu überfallen und eine Geiselnahme zu fingieren. Von der Beute soll sie am Ende jedoch gar nichts abbekommen haben.

Was aussah wie eine spontane Geiselnahme, war am Ende vermutlich ein abgekartetes Spiel: Vor dem Hamburger Landgericht müssen sich ab Montag zwei Frauen und ein Mann im Alter von 29 bis 35 Jahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio schweren Raub vor.

Am Abend des 19. Dezember 2020 wurde ein Penny-Markt an der Elbgaustraße überfallen. Der 29-Jährige Angeklagte soll gegen 21.30 Uhr der heute ebenfalls 29-jährigen Filialleiterin ein Messer an den Hals gehalten haben. Die scheinbar verängstigte Frau drängte er in ein Büro. Dort befanden sich noch zwei weitere Angestellte.

Filialleiterin soll bei Überfall auf Penny-Markt geholfen haben – Anklage!

Der Mann soll die Filialleiterin dann gezwungen haben, den Tresor zu öffnen. Anschließend flüchtete er mit mehr als 10.000 Euro in bar.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit einem Dutzend Streifenwagen konnte der Mann jedoch nicht gefasst werden. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei stellte er sich im Februar 2021 den Behörden.

Wie sich herausstellte, hatte seine heute 35-jährige und ebenfalls angeklagte Lebensgefährtin die Tat mit ihm zusammen geplant und damals den Kontakt zu der Filialleiterin hergestellt. Laut Staatsanwaltschaft wollte das Trio die Beute untereinander aufteilen, allerdings soll der Mann das ganze Geld alleine verprasst haben. Ab Montag beginnt der Prozess gegen die drei vor der Großen Strafkammer.