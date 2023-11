Fiese Masche: Falscher Handwerker zockt 60.000 Euro ab

Er sei gekommen, weil er Mängel am Dach festgestellt habe: Ein Mann soll sich in Hamburg als falscher Handwerker ausgegeben haben. Ein Mann fiel auf die Masche herein – und bezahlte dafür insgesamt 60.000 Euro.

Am Dienstag startet vor dem Amtsgericht Blankenese ein Betrugs-Prozess gegen einen 26-Jährigen. Der Angeklagte soll sich am 25. Juli 2021 gegenüber dem Geschädigten als Handwerker ausgegeben haben, so die Staatsanwaltschaft.

Hamburg: Mann zahlt 60.000 Euro an falschen Handwerker

Er habe Mängel am Dach des Hauses seines Opfers in der Heinrich-Plett-Straße in Osdorf festgestellt, soll der Mann dem Hausbesitzer weisgemacht haben. Dieser habe einer Begehung zugestimmt und anschließend vom Angeklagten ein Angebot für Sanierungsarbeiten am Flachdach und am Schornstein über 17.000 Euro erhalten.

Das Opfer soll umgehend eine Anzahlung von 6.000 Euro in Bar geleistet haben. Nur zwei Tage später bekam es eine weitere Rechnung über 54.000 Euro für schon geleistete und zukünftige Arbeit.

Erneut habe der Betrogene den offenen Betrag mit Bargeld beglichen, „im guten Glauben an die Leistungsbereitschaft“, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Doch: Die Dacharbeiten seien nur in Teilen ausgeführt worden – und wenn, dann nicht fachgerecht. Der Angeklagte habe dies von vornherein beabsichtigt. (fbo)