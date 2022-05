Feuerteufel im Hamburger Osten? Diesmal brennt ein DHL-Transporter

Schon wieder Brandstiftung im Hamburger Osten? In der Nacht zu Montag ist ein DHL-Transporter komplett ausgebrannt – schon vergangene Woche waren dort zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangenen. Nun ermittelt die Polizei.

In der Nacht zu Montag fing ein Kleintransporter im Rodeweg in Öjendorf gegen 3.10 Uhr morgens Feuer. Das Fahrzeug konnte nicht mehr gerettet werden – der Wagen brannte komplett aus, bestätigte die Polizei der MOPO.

Feuer in Hamburg: Schon zwei weitere Wagen brannten

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse in Harburg: „Hätte er das Café erreicht, wäre ich ein toter Mann gewesen“

Besonders verdächtig: Bereits vergangene Woche hatten in Billstedt in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw und ein Auto gebrannt. Das Feuer loderte nur zwei Straßen vom Rodeweg entfernt in der Schlangenkoppel und ebenfalls in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr. (ncd)