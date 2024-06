Feuer in Hamburger Schule: Unterricht für viele Schüler fällt aus

Feuerwehr-Großeinsatz an der Brecht-Schule: Am Freitagabend stand der Dachstuhl der Privatschule plötzlich in Flammen. Stundenlang löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand. Für einige Schüler startet die neue Woche nun anders als sonst.

Nach dem Brand im Dachstuhl einer Schule in Hamburg fällt dort am Montag der Unterricht für die älteren Schüler aus. An der Grundschule, die in einem separaten Gebäude untergebracht sei, finde der Unterricht statt, beginne aber später als gewöhnlich erst um 10.30 Uhr, sagte der Geschäftsführer der Brecht-Schule, Andreas Haase, am Sonnabend der Deutschen Presse-Agentur. Alle Schüler und Eltern seien informiert worden.

Feuer in der Brechtschule in St. Georg

Nach Haases Worten sind von dem Brand am Freitagabend rund 50 Quadratmeter Dachfläche betroffen. Zu Wochenbeginn würden Gutachter erwartet, die schauen sollen, wie hoch der Schaden ist und welche Räume genutzt werden können. Dann würden die Mitarbeiter der Schule das weitere Vorgehen besprechen. Zur Brandursache lagen dem Geschäftsführer der Schule am Samstag noch keine Informationen vor, wie er sagte.

Die Brecht-Schule ist eine Privatschule mit Grundschule, Gymnasium, Stadtteilschule, Abendgymnasium und Handelsschule im Stadtteil St. Georg. Laut Feuerwehr ist bei dem Brand am Freitagabend erheblicher Sachschaden durch Feuer, Rauch und Löschwasser entstanden. Verletzte gab es demnach nicht.

Unterricht für ältere Schüler fällt am Montag aus

Ein Polizeisprecher sagte, ein Brandursachenermittler werde in der neuen Woche den Ort des Geschehens untersuchen. Der Geschäftsführer der Schule sagte, der Brandursachenermittler sei bereits dagewesen, es liege aber noch kein Bericht vor.

Zum Löschen des Feuers benötigte die Feuerwehr am Freitag nach eigenen Angaben fünf Stunden. Rund 100 Kräfte waren demnach im Einsatz. Wegen der Rauchentwicklung waren die Anwohner im Umkreis der Norderstraße in St. Georg am Freitagabend gebeten worden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. (dpa/mp)