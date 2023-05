Feuer in Billstedt: Zimmerbrand durch Gas-Grill

Feuerwehreinsatz in Billstedt: In der Flüchtlingsunterkunft am Mattkamp ist am Montagabend ein Zimmer in Brand geraten. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Das Feuer war gegen 20 Uhr im ersten Stock der Einrichtung am Mattenkamp 10 ausgebrochen. Brandursache war laut Lagedienst ein Bioethanol-Grill, dessen Flammen auf einen Sonnenschirm übergriffen. Von dort breitete sich das Feuer auch auf Möbelstücke und ein Bett aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Hamburger Finanzamt: Das müssen Bürger jetzt wissen

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach 45 Minuten wurde der Einsatz beendet, es gab keine Verletzten. Die verbrannten Möbelstücke wurden ins Freie gebracht, das Zimmer im ersten Stock der Einrichtung wurde für unbewohnbar erklärt. (mp)