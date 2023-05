Brand in Hamburger Finanzamt: Das müssen Bürger jetzt wissen

Am Dienstagmorgen brach in der Hamburger Altstadt plötzlich ein Feuer im Gebäude der Finanzämter aus. Davon auch betroffen: Der Briefkasten der Behörde. Was passiert jetzt mit den dort vorher eingeworfenen Sendungen?

In dem Gebäude in der Steinstraße 10 sind nicht nur die Finanzämter des Bezirks Hamburg-Mitte und Hamburg-Hansa untergebracht, sondern auch das Finanzamt für Steuererhebung. Wie die Behörde mitteilte, brannte es am frühen Dienstagmorgen im dortigen Haupteingang.

Brand im Finanzamt: Was tun wenn mein Brief betroffen ist?

Dabei wurde auch der Briefkasten der Ämter von den Flammen beschädigt. Alle seit Freitag um 13.20 Uhr eingeworfenen Sendungen können deshalb nicht mehr bearbeitet werden. Alle Betroffenen werden deshalb gebeten, sich mit ihrem jeweils zuständigen Finanzamt in Kontakt zu setzen und eine Kopie ihres Briefes zu schicken.

„Es gehört zu gutem Bürgerservice, Briefkästen der Finanzämter auch an Wochenende, Feiertagen und zur Nachtzeit zugänglich zu belassen“, sagt SPD-Finanzssenator Andreas Dressel. „Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Leider kann auch ein Brandanschlag oder gezielter Vandalismus nicht ausgeschlossen werden.“ Er bittet für die Beeinträchtigungen um Verständnis.

Die Informations- und Annahmestelle des Standortes in der Steinstraße blieb den ganzen Dienstag über geschlossen. (aba)