Feucht oder fröhlich? So wird das Wetter zum Hamburger Hafengeburtstag

Was könnte noch hamburgischer sein als der am Freitag startende Hafengeburtstag? Richtig – grauer Himmel, eine steife Brise und gelegentliche Schauer. Davon wird es in Hamburg ab Freitagnachmittag reichlich geben, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Doch im Laufe des Fest-Wochenendes wird sich das Wetter noch deutlich ändern.

Begann der Freitagvormittag in Hamburg zunächst noch freundlich mit bis zu 17 Grad, zieht am Nachmittag von der Elbe her dichte Bewölkung auf, die Regen bringt. Der Ostwind ist frisch, vor allem an den Küsten teils stürmisch.

In der Nacht zum Samstag gibt es teils kräftigen Regen und örtlich Gewitter bei kühlen sechs bis acht Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, an den Küsten teils starker Ostwind mit stürmischen Böen.

Wechselhaftes Wetter in Hamburg zum Hafengeburtstag

Der Samstag startet bedeckt. Im Laufe des Tages sinkt die Regenwahrscheinlichkeit aber wieder und die Bewölkung lockert sich auf. 15 Grad wird es in Hamburg maximal – bei mäßigem bis frischem Wind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken und etwas wärmer als in der Nacht zuvor. Tiefstwerte: um die sieben Grad.

Am Sonntag wird es zunächst wolkig, bis am Nachmittag Regenschauer aufziehen. Dafür wird es in Hamburg wieder etwas wärmer mit Höchstwerten von 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Montag erwartet die Stadt ein Mix aus Regenschauer und Gewittern. Die Tiefstwerte sinken auf neun Grad. Ähnlich beginnt dann auch die nächste Woche: Am Montag bleibt es stark bewölkt mit Schauern bei maximal 15 bis 19 Grad. (mp)