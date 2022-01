Seit dem 1. Januar hat Hamburg einen neuen Energieversorger, die Hamburger Energiewerke GmbH. Eine der ersten Amtshandlungen ist nun der Bau eines neuen Tunnels, der Fernwärme aus dem Hafen in den Westen der Stadt bringen soll. Dafür muss ein Park in Othmarschen für eine lange Zeit gesperrt werden. Nächste Woche beginnen die Vorbereitungen.

2025 soll das Kohlekraftwerk in Wedel abgeschaltet werden, welches bisher rund 180.000 Wohneinheiten in Hamburg mit Wärme aus der Ferne versorgt hat. Danach soll eine Mischung aus Abwärme verschiedener Industrieprozesse sowie einer Gas- und Dampfturbine an der Dradenau das Kraftwerk in Wedel ablösen.

Bauarbeiten: Hindenburgpark wird bis 2024 gesperrt

Um die Fernwärme dann aus dem sogenannten „Energiepark Hafen“ in der Nähe der Kläranlage Waltershof in die Stadt zu bringen, soll ein rund acht Kilometer langer Tunnel unter der Elbe gebaut werden. Enden soll der neue Tunnel im Hindenburgpark in Othmarschen, von wo er dann als Graben bis zur Notkestraße in Bahrenfeld weiterläuft. Dort wird er an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Die Bauarbeiten bedeuten die Sperrung des Hindenburgparks, teilte Wärme Hamburg am Donnerstag mit, die zur Hamburger Energiewerke GmbH gehören. Ab kommendem Montag wird die Baustelle mit Fäll- und Rodungsarbeiten vorbereitet. Im Februar soll es dann mit dem eigentlichen Tunnelbau losgehen. Auch entlang des Grabens wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten kommen, mache Straßen können dann nur einspurig befahren werden.

Nach Ende der Bauarbeiten – fertig werden soll der Tunnel 2024 – soll der Hindenburgpark wieder im bekannten Stil hergerichtet werden und mit neuen Parkbänken versehen werden. Auch die Geh- und Radwege sollen modernisiert werden. (to)