Heute Premiere: Neue tägliche Flugverbindung ab Hamburg

Wen es in die ferne Welt zieht, hat künftig ab Hamburg einen noch besseren Anschluss: Der Ferienflieger Condor startete am Samstag eine neue innerdeutsche Verbindung zwischen Hamburg nach Frankfurt, von wo aus zahlreiche Fernreiseziele erreicht werden können.

Condor hat am Samstag die neue Verbindung zwischen Hamburg und Frankfurt aufgenommen. Zwei Mal täglich startet künftig ein Condor-Flugzeug in Richtung der Main-Metropole. Am Samstag landete eine Maschine aus Frankfurt, der erste Flug von Hamburg aus startet am Sonntag. Bislang hatte nur Lufthansa eine Verbindung zwischen den beiden Städten angeboten.

Neue Flugverbindung nach Frankfurt

„Die neue Strecke unseres langjährigen Partners Condor bietet besonders gut aufeinander abgestimmte Verbindungen in die USA und Nordamerika, nach Asien und Afrika“, sagt Christian Kunsch, Geschäftsführer am Hamburg Airport.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Schicksalstage für Rot-Grün: Plötzlich müssen Sie zittern

für Rot-Grün: Plötzlich müssen Sie zittern Eine Mutter kämpft für Eltern-Taxis

Die schönsten Tierparks im Norden

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Held Selke und die Zahlen seines Erfolgs

und die Zahlen seines Erfolgs 20 Seiten Plan7: Star-Koch Christian Rach verrät seine Küchentipps, die besten Kultur-Events der Woche

Die täglichen, knapp einstündigen Morgen- und Abendflüge von Condor ab Hamburg seien auf die internationalen Anschlussverbindungen in Frankfurt abgestimmt. Die Umsteigezeit in Frankfurt soll bei den meisten Verbindungen zwischen einer bis drei Stunden liegen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Du Dodl Di!“: Altona soll (vielleicht) einen Loriotpark bekommen

Bereits im November hatte Condor verkündet, sich neu aufstellen zu wollen. Der Lufthansa-Konkurrent will ab dem kommenden Sommer auch europäische Städte wie Rom, Mailand, Prag, Wien und Zürich anbieten. Weltweit fliegt Condor rund 70 Ziele an. (mp)