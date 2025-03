Der Hindenburgpark an der Elbchaussee soll umbenannt werden in „Loriotpark“ – so lautet die Eingabe eines Bürgers an den Bezirk Altona. Warum ausgerechnet der bekannte Humorist und Erfinder vom „Jodeldiplom“ und vielen geflügelten Worten („früher war mehr Lametta“) geehrt werden soll und wie die Bezirkspolitik auf den Vorschlag reagiert, lesen Sie hier.