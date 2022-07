Hamburg Airport zum Ferienstart: Lange Schlangen und Technik-Probleme

Der Ferienstart verlangt den Fluggästen am Hamburg Airport schon am frühen Donnerstagmorgen einiges ab: Rund 43.000 Passagiere werden über den ganzen Tag erwartet, die Schlangen am Check-in sind lang. Nicht alles läuft optimal.

Am Hamburger Flughafen mussten Passagiere zum Start der Hamburger Schulferien Geduld aufbringen. Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr betrug die Wartezeit vor den Sicherheitskontrollen laut Bundespolizei anderthalb Stunden. „Man merkt aber, dass die Leute gut vorbereitet zu den Sicherheitskontrollen kommen und die Tipps beherzigen, die wir als Bundespolizei kundtun“, sagte Sprecher Marcus Henschel.

Laut Flughafensprecherin Katja Bromm war der Airport gut auf den Ferienstart vorbereitet. „Wir haben das Personal aufgestockt und wirklich jeden hier vor Ort.“ Auch die Passagiere hätten sich auf die Situation eingestellt, „und das führt dazu, dass die Lage auch ruhig und stabil ist“. Am Donnerstag wurden knapp 40.000 Passagiere am Flughafen erwartet, „morgen ist es sogar noch ein bisschen mehr.“

Ferienbeginn: Hochbetrieb am Hamburg Airport

Ein Reisender erzählte NDR 90,3 am frühen Donnerstagmorgen von technischen Problemen bei der Gepäckaufgabe. Es hätten dem Sender zufolge aber alle Fluggäste ihre Flüge erreicht.

Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche. An den stärksten Reisetagen sind ab Hamburg rund 155 Starts und ebenso viele Landungen geplant.

Den größten Andrang verzeichne der Flughafen am frühen Morgen zwischen 4 und 7 Uhr. „Das ist unser absoluter Peak“, sagte Bromm und riet den Reisenden, rechtzeitig vor Abflug zum Airport zu kommen: „Zweieinhalb Stunden, vielleicht sogar noch einen Tick früher.“ Auf jeden Fall sollte aber die Möglichkeiten zum Online-Check-in und zur automatischen Gepäckaufgabe genutzt werden, um Wartezeit zu sparen.

Lange Schlangen am Hamburger Flughafen

Schon vor den Sicherheitskontrollen seien Bundespolizisten im Einsatz, um die Passagiere zu beraten und für einen schnelleren Ablauf der Kontrollen zu sorgen, sagte Henschel. „Wir empfehlen den Reisenden, so wenig Handgepäck mitzunehmen wie möglich und nur das ins Handgepäck zu packen, was auch tatsächlich während der Flugreise benötigt wird.“ (dpa/mp)