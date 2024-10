Ferienende und Feiertag: Hier droht am Wochenende Stau-Chaos

Zwei regionale Feiertage und das Ferienende in einigen Bundesländern bringen ab Wochenmitte viel Verkehr auf den Autobahnen – unter anderem in und um Hamburg. Einige Strecken und bestimmte Tage sind besonders staugefährdet.

Wer am kommenden Wochenende (1. bis 3. November) auf die Autobahn will, bringt besser viel Geduld und gute Nerven mit: Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC rechnen mit sehr viel Verkehr und Staus. Der Reiseverkehr erhalte noch einmal Schwung, so der ADAC. Der ACE spricht in einer Mitteilung von „Verkehrschaos“.

Denn dem Wochenende gehen zwei regionale Feiertage voraus: der Reformationstag am Donnerstag (31. Oktober) und Allerheiligen am Freitag (1. November). Die meisten Bundesländer profitieren von einem der beiden Feiertage, in Hamburg ist der Reformationstag frei. Dazu kommt das Ende der Herbstferien in sechs Bundesländern, etwa in Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern und Berlin, das sich ebenfalls entsprechend auf das Verkehrsgeschehen auswirkt.

Zwei Feiertage und Ferienende: Staus drohen

Auch unabhängig von Schulferien Reisende sind noch unterwegs – etwa in die Alpen, in die Mittelgebirge oder an die deutschen Küsten. Die Heimfahrer machen sich derweil in entgegengesetzter Richtung auf den Weg. Es wird voll.

Dazu kommt: Je nach Reiseroute oder -ziel stellen sich Autofahrer besser auch auf witterungsbedingte Behinderungen – vor allem Nebel – ein. Fahrten in höhere Lagen der Alpen macht man laut ADAC jetzt lieber nur noch mit Winterreifen. Die folgenden Tage haben ein besonders hohes Stau-Risiko:

ACE: Ab Mittwoch wird es voll auf den Autobahnen

Mittwoch: Der ACE erwartet bereits ab den Mittagsstunden ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den Pendel- und Ballungsraumstrecken. Das gilt speziell in den nördlichen und östlichen Bundesländern mit dem Reformationstag als Feiertag. Bis in die Abendstunden ist mit Staugefahr zu rechnen.

Donnerstag: In Bundesländern mit Feiertag dürfte das Fahrverbot für Lkw für Entlastungen sorgen. Dennoch ist den Angaben zufolge auf den Autobahnen mit mehr Verkehr ab dem Vormittag zu rechnen. Das erhöht die Staugefahr vor allem in Baustellenbereichen. Da vielerorts Halloween gefeiert wird, ist in Wohngebieten mit mehr Fußgängern und speziell Kindern zu rechnen, weswegen hier noch vorsichtiger gefahren werden sollte.

Allerheiligen: Geringeres Staurisiko am Freitag

Freitag: Der ACE rechnet mit weitgehend störungsfreier Fahrt ohne Staus. In Innenstädten von Bundesländern ohne Feiertag ist aufgrund von Besuchern aus Ländern mit Feiertag mit mehr Einkaufsverkehr zu rechnen. Nur in Berlin und Hessen dürfte es am Nachmittag zu den bekannten Feierabends-Verzögerungen durch den Berufsverkehr kommen – diese Länder haben keinen der beiden Feiertage.

Prognose für Sonntag: Viel Rückreiseverkehr, hohe Staugefahr

Samstag: Die Staugefahr bleibt dem ACE zufolge insgesamt überschaubar – dennoch wird auf den Autobahnen lebhafter Rückreiseverkehr erwartet.

Das könnte Sie auch interessieren: A7 in Hamburg: Hier brauchen Autofahrer noch bis Montag starke Nerven

Sonntag: Starker Rückreiseverkehr mit hoher Staugefahr. Ab den Mittagsstunden ist vor allem auf den süddeutschen Autobahnen in westlicher und nordwestlicher Richtung viel los. Das gilt auch rund um die Ballungsräume Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr und München sowie auf den wegführenden Küstenrouten von Nord- und Ostsee. (dpa/mp)