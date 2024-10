A7 in Hamburg: Hier brauchen Autofahrer noch bis Montag starke Nerven

An der A7 in Hamburg ist der Hauptfahrstreifen in Richtung Flensburg zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld weiterhin gesperrt.

Grund sind Brückenbauarbeiten, weshalb nur zwei der drei Fahrstreifen befahrbar sind. Die am Freitagabend eingerichtete Sperrung dauert noch bis Montagmorgen 5 Uhr. Die Verkehrsleitstelle berichtete am Sonntag von einigen Kilometern stockendem Verkehr, aber nicht von längeren Staus.

Bei den Arbeiten werden an einer S-Bahnbrücke die beiden Widerlager, die die Brücke halten, ausgetauscht. Seit Beginn der Herbstferien ist bereits die S-Bahnlinie S1, die über die Brücke verläuft, unterbrochen. Fahrgäste müssen noch bis zum Ende der Ferien am 3. November auf Ersatzbusse umsteigen. Die Busse pendeln zwischen den Stationen Othmarschen und Bahrenfeld. (dpa/mp)