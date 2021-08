Ferienende im Norden: Stau rund um Hamburg

Die Ferien in Niedersachsen und Bremen gehen zu Ende – und haben am Wochenende für viel Stau rund um Hamburg gesorgt. In der Spitze staute es sich bis zu 60 Kilometer! Auch am Sonntag waren die Straßen noch dicht.

Demnach stockte es am Sonntag gegen 16:20 Uhr auf der A7 zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel auf rund neun Kilometern. Auch in der Gegenrichtung staute es sich laut der Verkehrsleitzentrale noch zwischen Heimfeld und dem Elbtunnel.

Auf der A1 Richtung Bremen zwischen Öjendorf und dem Dreieck Nordererbe mussten Autofahrer ebenfalls starke Nerven beweisen: Hier standen die Autos am Nachmittag noch auf einer Länge von neun Kilometern, in der Gegenrichtung zwischen dem Maschener Kreuz und Harburg waren es vier Kilometer.

Ferienende: Stau in Hamburg und Niedersachsen

Auch im südlichen Niedersachsen waren die Straßen am Sonntag voll. Auf der A2 standen die Autos zwischen Garbsen und Bad Nenndorf in Richtung Dortmund auf einer Länge von rund acht Kilometern, am Samstag waren es laut Polizei zehn Kilometer. Auf der A7 in Richtung Hamburg stockte der Verkehr zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark auf mehreren Kilometern.

Das könnte Sie auch interessieren: Bis zu 60 Kilometer Stau! Viel los auf Hamburgs Autobahnen

Am Samstag kam es zu einem 14 Kilometer langen Stau Richtung Süden vor dem Elbtunnel. Auch auf der A1 staute sich der Verkehr in Richtung Süden vor dem Autobahndreieck Norderelbe auf bis zu 14 Kilometern. Am Nachmittag beruhigte sich die Lage auf den Autobahnen wieder. Grund für die kilometerlangen Staus sind laut ADAC neben dem Reiseverkehr auch zahlreiche Baustellen. (mp/dpa)