Ferien-Flieger nach Hamburg muss notlanden

266 Reisende, die am Dienstag mit Condor von Lanzarote nach Hamburg fliegen wollten, erlebten einen großen Schockmoment. Die Boeing 757 musste kurz nach dem Start notlanden. Nach Angaben der Fluggesellschaft führte ein technisches Problem zu diesem Zwischenfall. Es handelt sich bereits um den zweiten in diesem Jahr.

Um 17.19 Uhr hob Flug DE1439 am Dienstag am Aeropuerto César Manrique-Lanzarote auf der spanischen Atlantikinsel ab. Doch anstelle rund vier Flugstunden später in Fuhlsbüttel anzukommen, endete der Flug schon rund zwanzig Minuten später – auf Lanzarote. „Auf dem gestrigen Flug von Lanzarote nach Hamburg wurde direkt nach dem Start ein Problem mit einem der beiden Triebwerke festgestellt“, bestätigte eine Condor-Sprecherin der MOPO.

Ziel Hamburg: Condor-Boeing 757 muss auf Lanzarote notlanden

Anschließend hätten Piloten und Crew, die „auf solche Fälle umfassend geschult“ seien, entschieden, zum Flughafen auf Lanzarote zurückzukehren. „Dabei handelt es sich um ein gängiges Manöver, bei dem auch in diesem Fall zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die 266 Gäste und die acht Crewmitglieder bestand.“

Um 17.40 Uhr landete die Maschine der Condor-Sprecherin zufolge „sicher in Lanzarote und wird dort nun technisch überprüft.“ Die Reisenden seien in Hotels untergebracht worden, einen Ersatzrückflug organisierte das Unternehmen für 13.15 Uhr (Ortszeit) am Mittwoch.

„Die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste bedauern wir sehr und entschuldigen uns dafür, allerdings hat Sicherheit zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität“, sagte die Condor-Sprecherin. Schon Anfang Januar hatte eine von Condor eingesetzte Boing 757 auf Lanzarote notlanden müssen.

Auch damals war die Ursache eine Störung an einem der Triebwerke. Bei dem aktuellen Zwischenfall sei nach Airline-Angaben allerdings eine andere Maschine dieses Typs eingesetzt worden.