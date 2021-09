Kurz vor der geplanten Fertigstellung brauchte das Hotel im Feldstraßen-Bunker im Sommer plötzlich einen neuen Betreiber. Die NH Hotel Group war abgesprungen – wegen der Corona-Krise. Jetzt ist ein Nachfolger gefunden und der kommt aus Hamburg.

Die Hamburger RIMC Hotel & Resorts Gruppe hat den Zuschlag für das Hotel im aufgestockten Bunker bekommen. Der Vertrag sei bereits unterschrieben, teilte RIMC am Mittwoch mit. RIMC hat ihren Hauptsitz in der Heimhuder Straße in Rotherbaum und betreibt nach eigenen Angaben bereits rund 30 Hotels in acht Ländern.

Bunker in St. Pauli bekommt Dachgarten

Das Hotel im Bunker soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 eröffnen. 136 Zimmer stehen dann zur Verfügung, dazu kommen verschiedene gastronomische Angebote. Als „Highlight“ des Projekts sieht die neue Betreiberin den öffentlichen Dachgarten mit „fantastischem Panoramablick über Hamburg“. Der Rohbau des fünfgeschossigen Aufbaus ist mittlerweile fertig und – nun steht an, das Dach zu bepflanzen und den Weg auf den Dachgarten fertigzustellen.

Zudem erhält der Bunker eine Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen und einen Gedenk- und Informationsort für die Opfer des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs. Geplant sind außerdem weitere Flächen für Kunst und Kultur. (fbo)