Bewohner hatten es gerade erst gekauft: Feuer in Einfamilienhaus

Großer Feuerwehreinsatz an der Straße Stofferkamp in Poppenbüttel: Flammen schlugen am Dienstagabend aus dem Dach eines Einfamilienhauses. Nach Informationen eines MOPO-Reporters vor Ort hatten die Bewohner ihr neues Heim erst kürzlich erworben.

Der Alarm ging um 20.17 Uhr bei der Feuerwehr ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die drei Personen im Haus bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die schnell eingetroffene Freiwillige Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, bevor die Berufsfeuerwehr eintraf und unter den Augen mehrerer Schaulustiger die Löscharbeiten übernahm.

Hamburg-Poppenbüttel: Haus nach Feuer unbewohnbar

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen vom Inneren des Hauses aus und über eine Drehleiter von außen. Rund 40 Quadratmeter Dachfläche musste die Feuerwehr abdecken, um die letzten Glutnester zu finden.

Die Flammen waren glücklicherweise schnell unter Kontrolle, aber durch Löschwasser, Ruß und Rauchgestank ist das Haus unbewohnbar. Es soll einer fünfköpfigen Familie gehören, die ihr Eigenheim erst vor Kurzem gekauft hatte.