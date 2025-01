Mitten im feinen Rotherbaum: Brennender Sperrmüll blockiert Straße

Einsatz in Rotherbaum: Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 13 Uhr in die Mollerstraße gefahren. Zunächst war von einem brennenden Lastwagen die Rede – doch vor Ort stellte sich die Lage anders dar.

Der Fahrer eines Müllwagens hatte Rauch aus dem Laderaum bemerkt und den Sperrmüll vorsorglich auf der Straße abgeladen. Der brennende Sperrmüll wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht.

Rauch im Müllwagen: Feuerwehr verhindert größere Schäden

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Ausbreiten der Flammen auf parkende Fahrzeuge. Nachdem die Feuerwehr die Brandreste gelöscht hatte, wurde der Sperrmüll zurück in den Müllwagen geladen. Die Mollerstraße war während des Einsatzes vollständig gesperrt.